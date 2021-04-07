رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء يفتتح معرض “سكني” بمقر الهيئة

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي معرض “سكني” المقام في مقر الهيئة بالرياض، الذي ينظمه برنامج “سكني” بالشراكة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الهيئة، وذلك بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمنتجات السكنية مروان زواوي.

ويقدم البرنامج شرحاً وافياً عن الخيارات السكنية والتمويلية المقدمة للمستفيدين، كما يتيح للزوار الالتقاء بالمستشار العقاري وتقديم شروحات عن الحلول التمويلية المتاحة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية التي تتواجد في أرض المعرض لتقديم خدماتها، بالإضافة إلى تواجد عدد من المطورين العقاريين، كما يُمكّن المعرض منسوبيّ الهيئة غير المسجلين من إتمام عملية التسجيل في البرنامج بشكل فوري والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة.

ويوفر “سكني” العديد من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلبي مختلف رغبات الأسر السعودية، يأتي بينها إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة وكذلك الوحدات “تحت الإنشاء” بالشراكة مع المطورين العقاريين والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، و”الأراضي المجانية” ضمن المخططات السكنية التي يطرحها البرنامج، إضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية الرافدة التي يقدمها عبر تطبيق “سكني” من استحقاق فوري، وحجز الوحدات السكنية والأراضي التي يمكن إصدار عقودها إلكترونياً، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، وتوثيق وإصدار عقود الإيجار، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين.

وكان معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قام بزيارة استباقية للمعرض اطلع خلالها على ما يوفره من خدمات وحلول سكنية وتمويلية متنوعة، وأشاد معاليه بالجهود المبذولة في تنظيم المعرض وتوفير كافة الخدمات وإتاحتها لمنسوبي الهيئة لتسهيل رحلة تملكهم للمسكن الأول.

يذكر أن “سكني” دأب على إقامة المعارض وعقد شراكات فعّالة مع عدد من الجهات الحكومية منها وزارة التعليم، ووزارة الإعلام، ووزارة الخدمة المدنية، وزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التجارة والاستثمار، والبريد السعودي وعدد من الجهات العسكرية، بالإضافة إلى الشراكات مع القطاع الخاص ممثلاً في الجهات التمويلية بهدف رفع مستوى الوعي بالخيارات السكنية والتمويلية لتسهيل رحلة المستفيد نحو تملك المسكن الملائم.