بعد تغريمه لصالح الطيار .. محمد رمضان يثير الجدل بفيديو ” إلقاء النقود في المسبح”

سادت حالة من الغضب والاستنكار، عقب مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي للفنان المصري محمد رمضان.

وبحسب الفيديو الذي أثار غضب رواد السوشيال ميديا والعديد من محبيه، فقد نشر رمضان مقطع فيديو له داخل حمام سباحة- البسين- وهو يقوم بإلقاء الفلوس داخل المسبح اعتراضا على تغريمه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

وبحسب ما تم تداوله فقد قام رمضان بهذا الفعل كأول رد فعل له عقب إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار أشرف أبو اليسر.

وكان محمد رمضان، قد نشرالفيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد ألزمت اليوم الأربعاء، الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبواليسر تعويضا عن الأضرار التي لحقت به جراء أزمة صورة الطائرة.

وقد طالب محامي الطيار أشرف أبو اليسر، مجدي حلمي، في دعواه التي رقم 119 لعام 2020 بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله.

كما نوه في دعواه أيضا أنه استغل صورة موكله ” الطيار”، في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية عبر التواصل الاجتماعي فيسبوك.