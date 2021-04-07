غضب سوداني..إهانة للذات الإلهية في كتب التاريخ بالصف السادس الابتدائي

سادت حالة من الغضب بين أولياء الأمور في السودان بسبب ما تم اعتماده في منهج مادة التاريخ للصف السادس الابتدائي.

وانتشر مقطع فيديو يظهر قيام مواطنين غاضبين بحرق كتاب التاريخ للصف السادس الابتدائي داخل حرم إحدى مدارس الطالبات بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقام المواطنون وعدد من النشطاء وأولياء الأمور بتوجيه رسالة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومدير المناهج المستقيل الدكتور القراي بأنهم لا يقبلون بالكفر في مناهجهم.

ويظهر في الفيديو أحد الغاضبين الذي عرّف بنفسه بأنه ” مهند عبد الوهاب جعفر،وهو سكرتارية في لجان المقاومة السمراء الذي أعرب عن أسفه لما وصفه بتدريس الكفر داخل مناهج التعليم،وأن أولياء الأمور لن يرضوا بذلك.

وقام الأهالي بحرق الكتاب كرسالة اعتراض على المنهج،إضافة إلى قيام أحدهم بعرض صورة من الكتاب في الفيديو الذي تم تداوله والتي تظهر الذات الإلهية بطريقة ترفضها الشريعة الإسلامية.