براءة رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق من تهمة الإضرار بالمال العام

برأت محكمة جنايات القاهرة في مصر، أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق من تهمة الإضرار بالمال العام.

كما برأت المحكمة مع شفيق، اثنين آخرين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية – مشروع حديقة الأسرة- ،

يذكر أن المحكمة كانت قد استمعت في الجلسة السابقة لمرافعة أسامة عبيد دفاع شفيق، والذي قال إنه من خلال تصفحه أوراق الدعوى من بدايتها حتى نهايتها، وجد بأنها تشير عن عدم توافر خطيئة جنائية تدين المتهمين.

كما قضت محكمة الجنايات أمام دائرة أخرى، ببراءة المتهمين بناء عن الأوراق التي أكدت خلوها من أي جريمة إلا أن النيابة طعنت على حكم البراءة.

وكان قاضي التحقيق أحال شفيق وآخرين للمحاكمة بصفتهم موظفين عموميين، أضروا عمدا بأموال عامة.