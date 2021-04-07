“تداول”: نعمل مع شركتين خليجيتين للطرح المزدوج في أسواق المملكة

قال المهندس خال الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة “تداول”، إنه تم تعيين مستشارين ماليين لشركتين خليجيتين بنية الطرح المزدوج في السوق السعودية.

وأكد في تصريحات صحفية أنه تم توقيع اتفاقيتين واحدة مع سوق أبوظبي والأخرى مع سوق البحرين، منوها أن واحدة من هذه الشركات بدأ العمل معها بشكل مكثف من خلال تداول وهيئة السوق المالية والمستشار الخاص بها.

وأوضح أن الشركة الأخرى في المراحل النهائية للانتهاء من هيكلها وأخذ الموافقات الداخلية .

كما توقع الحصان أن تكون إحدى هذه الشركات الخليجية مدرجة في السوق السعودية خلال العام الجاري 2021.

وتابع قائلا : إن هناك عددا كبيرا من الطلبات لشركات سعودية ومحلية، ويتوقع أن تشكل الإدراجات في السوق السعودية خلال الـ12 شهرا المقبلة.

جاء ذلك على هامش إعلان السوق المالية السعودية “تداول” أمس تحولها إلى مجموعة مالية قابضة تمهيدا لطرحها للاكتتاب العام خلال 2021.

مجموعة تداول السعودية ستضم أربع شركات تابعة هي، “تداول” كسوق للأوراق المالية، و”مقاصة” كمركز لمقاصة الأوراق المالية، و”إيداع” كمركز إيداع للأوراق المالية، و”وامض” المتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار.