أمير مكة يتوج الجبير بجائزة الاعتدال

توج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مساء اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة، كما شهد سموه تخريج أول دفعة من خريجي المعهد الذين يحملون درجة الماجستير في الاعتدال.

وفي الحفل الذي حضره محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد وعددٌ من الأمراء ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وعددٌ من أصحاب المعالي، قال الوزير الجبير: “أتقدم بالشكر الجزيل للأمير خالد الفيصل ومعهد الاعتدال على هذه الجائزة التي لا اعتبرها لشخصي بك هي لسياسة المملكة ودورها الكبير في نشر الاعتدال”.

ولفت إلى أن المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله وحتى العهد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله عملت على خلق السلام ونشر التسامح”.

وأشار إلى أن الاعتدال هو الإسلام والرحمة ونبذ الكراهية ونشر الأمن والاستقرار وهذا ديدن هذه البلاد عبر التاريخ ، لافتًا إلى أن المملكة تبنت مبادرات ومراكز للحوار ونشر التسامح والتقارب بين الحضارات.