أجبروه على تزييف الحقائق.. شيخ قبلي يفضح الحوثيين على قنواتهم

فاجأ أحد شيوخ القبائل باليمن مليشيا الحوثي بفضح جرائمهم، بعدما أجبروه على الظهور على إحدى قنواتهم.

ونشر مقطع الفيديو وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، وعلق عليه قائلا : ” شيخ قبلي أجبرته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على المشاركة في تحشيد الناس في مديرية أسلم بمحافظة حجة، وإلقاء كلمة أمام المشاركين”.

وأضاف أن الشيخ القبلي تحدث بما يؤمن به وبالحقيقة التي يعرفها كل اليمنيين، قبل أن ينبهه الحضور أنه أمام كاميرا قناة المسيرة الحوثية وأن عليه أن يتدارك الموقف.

ويظهر الفيديو الشيخ اليمني وهو يقول أمام الحوثيين موجها رسالة لأبناء مدينة أسلم، حيث وصف مليشيا الحوثي بالجبانة.