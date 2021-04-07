“السليس” نائباً لرئيس تحرير صحيفة “الوئام”

صدر قرار ادارة مجلس صحيفة الوئام بتعيين الأستاذ بندر السليس نائباً لرئيس التحرير ابتداء من 7 أبريل 2021.

وأعرب الزميل السليس عن اعتزازه بهذه الثقة؛ ومؤكداً أنها ستكون دافعاً كبيراً للمساهمه برفقة فريق العمل لتقديم عمل اعلامي يواكب المرحلة الحالية ، والتي نعيش فيها واقع “الإعلام الجديد” الذي يحتاج للسرعة والدقة في تقديم الخبر ليكون القاريء على إطلاع بكل الأحداث من حوله وفق أسس مهنية تليق بمكانة الوئام.

الجدير بالذكر أن الزميل السليس من الكفاءات المميزة في المجال الإعلامي طوال مسيرة امتدت لأكثر من 10 سنوات عمل فيها محرراً في صحيفة الوئام، ثم انتقل لصحيفة عين اليوم، ومنها إلى صحيفة مكة ، كما كان مسؤولاً للتحرير في مجلة الواجهة التابعة للملحقية الثقافية في لندن ، بالإضافة إلى العمل في العديد من اللجان الإعلامية في الجهات الحكومية والخاصة.