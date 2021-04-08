300 خبير إيراني لبايدن: ركزوا على انتهاكات طهران لحقوق الإنسان

طالب أكثر من 300 خبير إيراني، في رسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، بالتركيز على انتهاكات طهران لحقوق الإنسان.

وفي الرسالة حث الخبراء الأمريكيون من أصل إيراني، إدارة بايدن على وضع قضايا الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران أن تكون محورا لسياساته تجاه طهران، ودعم إرادة الشعب الإيراني في إقامة “جمهورية ديمقراطية علمانية غير نووية”، وفق ما نقله موقع “الحرة” عن موقع “إيران انترناشيونال”.

وأشار الموقع إلى أن الرسالة تأتي بالتزامن مع استمرار المفاوضات في فيينا بوساطة أوروبية بين البعثة الإيرانية والأميركية من أجل العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات.

ودعا الخبراء بايدن إلى عدم منح طهران تنازلات أو إلغاء العقوبات المفروضة عليها في حال لم تضع حدا لانتهاكات حقوق الإنسان ودعم “الإرهاب” في الخارج عبر توفير الدعم لحلفائها في المنطقة.

وطالب الخبراء بايدن بتجنب أخطاء العقود الماضية وضرورة جعل حقوق الإنسان والديمقراطية في محور سياسة واشنطن تجاه إيران.

ووقع الرسالة باحثون وأساتذة جامعات وعلماء فيزيائيون ومديرو صناعات وخبراء.

وتواجه إيران اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بارتكاب انتهاكات جسيمة.

والثلاثاء، اتّهمت منظمتان حقوقيتان في تقرير طهران بأنّها تنفّذ “بهوس” أحكاماً بالإعدام صادرة بحقّ سجناء على الرّغم من تراجع تأييد الرأي العام الإيراني لهذه العقوبة.

وقالت منظمة “معاً ضدّ عقوبة الإعدام”، ومقرّها في باريس، ومنظمة “حقوق الإنسان” الإيرانية، ومقرّها في أوسلو، في تقريرهما إنّ إيران أعدمت 267 سجيناً على الأقلّ العام الماضي.