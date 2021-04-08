الاتحاد الإسباني يحقق مع «كالا» في مزاعم عنصرية

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم أنه فتح تحقيقاً مع مدافع قادش خوان كالا، بعد اتهامه بتوجيه إساءة عنصرية للاعب فالنسيا مختار دياكابي في مباراة بالدوري المحلي يوم الأحد الماضي.

ولم يقدم الاتحاد الإسباني المزيد من التفاصيل حول التحقيق أو متى سيعلن قراره.

ودعا دياكابي أمس الأول الثلاثاء، إلى معاقبة كالا بسبب الإساءة العنصرية التي ينفيها المدافع الإسباني.

وقال كالا (31 عاماً) في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، إنه قال لدياكابي “اتركني وشأني” خلال انتصار قادش 2-1 على فالنسيا، مضيفاً أن المدافع الفرنسي أساء ترجمة ما قاله.

وغادر لاعبو فالنسيا الملعب وأرادوا الانسحاب من المباراة لكن استأنفوا اللعب في نهاية المطاف بدون دياكابي الذي طلب التغيير.