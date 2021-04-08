إصابة 8 لاعبين في منتخب #إيطاليا بفيروس #كورونا

انضم لاعب وسط أتالانتا الدولي ماتيو بيسّينا يوم أمس الأربعاء، إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد أفراد المنتخب الإيطالي الذين التقطوا العدوى إلى 8، بعد التحاقهم بصفوفه للمشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في كرة القدم.

وأكد نادي أتالانتا أن “نتيجة اختبار بيسّينا جاءت إيجابية لكوفيد-19، مضيفاً أن اللاعب البالغ 23 عاماً: “لا يعاني من عوارض ودخل في حالة عزل”.

وظهرت عوارض كورونا على العديد من اللاعبين الدوليين لمنتخب إيطاليا بإشراف المدرب روبرتو مانشيني خلال النافذة الدولية الأخيرة.

وقد تمّ منذ حينها تأكيد إصابة 7 لاعبين هم: ليوناردو بونوتشي وفيديريكو برنارديسكي (يوفنتوس)، ماركو فيراتي وأليساندرو فلورنتسي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، فينتشنتسو غريفو (فرايبورغ الألماني) وحارس المرمى أليسيو كرانيو (كالياري).

كما أشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن نتيجة حارس مرمى تورينو سالفاتوري سيريغو جاءت إيجابية.

وكان الاتحاد الإيطالي للعبة أعلن عن إصابة أربعة من أعضاء من الجهاز الفني للمنتخب عقب المباراة الثالثة الأخيرة في التصفيات أمام ليتوانيا (2-0) في 31 مارس (آذار) الماضي.

واستدعى المدرب مانشيني 38 لاعباً إلى تشكيلته خوفاً من تفشّي كورونا في صفوفه.