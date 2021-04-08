وزارة_البيئة تدعو المتقدمين والمتقدمات لوظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 52 متقدماً ومتقدمة على وظائفها الـ 200 وظيفة والمعلن عنها يوم 1442/3/17 هـ للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم للمرحلة الثانية وذلك اعتباراً من يوم الأحد 1442/8/29 هـ .
المكان : مبنى الوزارة القديم – طريق الملك عبد العزيز مقابل مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي.
مع العلم أنه يجب إحضار الهوية الوطنية والسيرة الذاتية وأصل وثيقة التخرج + نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
بالنسبة للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي مع مراعاة الحضور في الموعد المحدد أعلاه حسب أرقام التسلسل.
وفيما يلي الأسماء:
|رقم الهوية
|الاحد
|11/04/2021
|09:00 ص
|اماني صالح الغامدي
|*****8895
|الاحد
|11/04/2021
|09:00 ص
|امل عبدالله الكثيري
|*****1452
|الاحد
|11/04/2021
|09:00 ص
|بدر صالح عبدالله الهويمل
|*****0168
|الاحد
|11/04/2021
|09:00 ص
|رؤى محمد صالح بكري
|*****3446
|الاحد
|11/04/2021
|09:00 ص
|سارة عبدالرحمن الهويمل
|*****2024
|الاحد
|11/04/2021
|09:30 ص
|عبير سويد العبدلي
|*****0437
|الاحد
|11/04/2021
|09:30 ص
|علي ذروان سليم الشراري
|*****2844
|الاحد
|11/04/2021
|09:30 ص
|فيصل مثيب السبيعي
|*****6827
|الاحد
|11/04/2021
|09:30 ص
|لجين محمد الرميح
|*****9163
|الاحد
|11/04/2021
|09:30 ص
|فيصل خلف العنزي
|*****2742
|الاحد
|11/04/2021
|10:00 ص
|مي عبدالله الجاسر
|*****4639
|الاحد
|11/04/2021
|10:00 ص
|ميادة حمود العتيبي
|*****8431
|الاحد
|11/04/2021
|10:00 ص
|وافي سلامة الشمري
|*****4412
|الاحد
|11/04/2021
|10:00 ص
|ياسر فلاح الحربي
|*****9962
|الاحد
|11/04/2021
|10:00 ص
|نوره محمد العسيمي
|*****8387
|الاحد
|11/04/2021
|10:30 ص
|عوض عيضه الحليصي
|*****6145
|الاحد
|11/04/2021
|10:30 ص
|حسين فوزي احمد الجساس
|*****3058
|الاحد
|11/04/2021
|10:30 ص
|يارا محمد العبود
|*****8790
|الاحد
|11/04/2021
|10:30 ص
|علي حسين طاهر البخيتان
|*****3345
|الاحد
|11/04/2021
|10:30 ص
|سيف بن مهدي القحطاني
|*****3100
|الاحد
|11/04/2021
|11:00 ص
|عادل حمد مطلق الحربي
|*****6735
|الاحد
|11/04/2021
|11:00 ص
|حيدر طلال حيدر النخلي
|*****3798
|الاحد
|11/04/2021
|11:00 ص
|رضا غازي علي لؤلؤ
|*****1774
|الاحد
|11/04/2021
|11:00 ص
|الحسن سعيد محمد العبسي
|*****5231
|الاحد
|11/04/2021
|11:00 ص
|فهد مشاري محمد الحربي
|*****1034
|الاحد
|11/04/2021
|11:00 ص
|انور علي حسين الشهابيه
|*****0645
|الإثنين
|12/04/2021
|09:00 ص
|توفيق منصور مرزوق النخلي
|*****6495
|الإثنين
|12/04/2021
|09:00 ص
|علي فيحان فريح الحربي
|*****1046
|الإثنين
|12/04/2021
|09:00 ص
|مهند محمد صالح يماني
|*****3338
|الإثنين
|12/04/2021
|09:00 ص
|عمر عبدالله سعد العريفي
|*****2588
|الإثنين
|12/04/2021
|09:00 ص
|عبدالله علي حسين الغزال
|*****8133
|الإثنين
|12/04/2021
|09:30 ص
|فيصل عبدالرحمن عيد السعيد
|*****0551
|الإثنين
|12/04/2021
|09:30 ص
|تركي عبدالرحمن صالح العضاض
|*****6774
|الإثنين
|12/04/2021
|09:30 ص
|سعد حمد سعد البراك
|*****3195
|الإثنين
|12/04/2021
|09:30 ص
|عبدالعزيز عبدالله بن عبدالعزيز السعيد
|*****5639
|الإثنين
|12/04/2021
|09:30 ص
|وائل نواف محمد المطيري
|*****3233
|الإثنين
|12/04/2021
|10:00 ص
|ابراهيم محمد خليل الحبرتي
|*****3149
|الإثنين
|12/04/2021
|10:00 ص
|باسم فهد بن عبدالله الفنيخ
|*****5404
|الإثنين
|12/04/2021
|10:00 ص
|عبدالله فهد بن احمد الخميس
|*****2734
|الإثنين
|12/04/2021
|10:00 ص
|عبدالله عباس شحاد النخلي
|*****3657
|الإثنين
|12/04/2021
|10:00 ص
|نايف ابن عوض ابن صمدان المطيري
|*****8630
|الإثنين
|12/04/2021
|10:30 ص
|محمد عبدالعزيز قاسم النخلي
|*****8320
|الإثنين
|12/04/2021
|10:30 ص
|مصطفى راضي طاهر الحمد
|*****2592
|الإثنين
|12/04/2021
|10:30 ص
|محمد خالد محمد الغنيم
|*****6921
|الإثنين
|12/04/2021
|10:30 ص
|صالح علي بن صالح الدليم
|*****7192
|الإثنين
|12/04/2021
|10:30 ص
|سليمان محمد بن صالح النجيدي
|*****2413
|الإثنين
|12/04/2021
|11:00 ص
|صالح عبدالرحمن صالح المذن
|*****7779
|الإثنين
|12/04/2021
|11:00 ص
|رضا محمد علي الخلف
|*****3718
|الإثنين
|12/04/2021
|11:00 ص
|خليفه عبدالعزيز خليفه المعيويد
|*****3385
|الإثنين
|12/04/2021
|11:00 ص
|عبدالله علي بن عبدالله القرقوش
|*****8376
|الإثنين
|12/04/2021
|11:00 ص
|عبدالاله عبدالعزيز عبدالله الهويمل
|*****5148
|الإثنين
|12/04/2021
|11:00 ص
|احمد صالح علي بن معن
|*****1340