وزارة_البيئة تدعو المتقدمين والمتقدمات لوظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 52 متقدماً ومتقدمة على وظائفها الـ 200 وظيفة والمعلن عنها يوم 1442/3/17 هـ للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم للمرحلة الثانية وذلك اعتباراً من يوم الأحد 1442/8/29 هـ .

المكان : مبنى الوزارة القديم – طريق الملك عبد العزيز مقابل مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي.

مع العلم أنه يجب إحضار الهوية الوطنية والسيرة الذاتية وأصل وثيقة التخرج + نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

بالنسبة للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي مع مراعاة الحضور في الموعد المحدد أعلاه حسب أرقام التسلسل.

وفيما يلي الأسماء: