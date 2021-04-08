#وزارة_البيئة تدعو المتقدمين والمتقدمات لوظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات

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متابعات- الوئام:

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 52 متقدماً ومتقدمة على وظائفها الـ 200 وظيفة والمعلن عنها يوم 1442/3/17 هـ للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم للمرحلة الثانية وذلك اعتباراً من يوم الأحد 1442/8/29 هـ .

المكان : مبنى الوزارة القديم – طريق الملك عبد العزيز مقابل مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي.

مع العلم أنه يجب إحضار الهوية الوطنية والسيرة الذاتية وأصل وثيقة التخرج + نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

بالنسبة للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي مع مراعاة الحضور في الموعد المحدد أعلاه حسب أرقام التسلسل.

وفيما يلي الأسماء:

رقم الهوية
الاحد 11/04/2021 09:00 ص اماني صالح الغامدي *****8895
الاحد 11/04/2021 09:00 ص امل عبدالله الكثيري *****1452
الاحد 11/04/2021 09:00 ص بدر صالح عبدالله الهويمل *****0168
الاحد 11/04/2021 09:00 ص رؤى محمد صالح بكري *****3446
الاحد 11/04/2021 09:00 ص سارة عبدالرحمن الهويمل *****2024
الاحد 11/04/2021 09:30 ص عبير سويد العبدلي *****0437
الاحد 11/04/2021 09:30 ص علي ذروان  سليم الشراري *****2844
الاحد 11/04/2021 09:30 ص فيصل مثيب السبيعي *****6827
الاحد 11/04/2021 09:30 ص لجين محمد الرميح *****9163
الاحد 11/04/2021 09:30 ص فيصل خلف العنزي *****2742
الاحد 11/04/2021 10:00 ص مي عبدالله الجاسر *****4639
الاحد 11/04/2021 10:00 ص ميادة حمود العتيبي *****8431
الاحد 11/04/2021 10:00 ص وافي سلامة الشمري *****4412
الاحد 11/04/2021 10:00 ص ياسر فلاح الحربي *****9962
الاحد 11/04/2021 10:00 ص نوره محمد العسيمي *****8387
الاحد 11/04/2021 10:30 ص عوض عيضه الحليصي *****6145
الاحد 11/04/2021 10:30 ص حسين فوزي احمد الجساس *****3058
الاحد 11/04/2021 10:30 ص يارا محمد العبود *****8790
الاحد 11/04/2021 10:30 ص علي حسين طاهر البخيتان *****3345
الاحد 11/04/2021 10:30 ص سيف بن مهدي القحطاني *****3100
الاحد 11/04/2021 11:00 ص عادل حمد مطلق الحربي *****6735
الاحد 11/04/2021 11:00 ص حيدر طلال حيدر النخلي *****3798
الاحد 11/04/2021 11:00 ص رضا غازي علي لؤلؤ *****1774
الاحد 11/04/2021 11:00 ص الحسن سعيد محمد العبسي *****5231
الاحد 11/04/2021 11:00 ص فهد مشاري محمد الحربي *****1034
الاحد 11/04/2021 11:00 ص انور علي حسين الشهابيه *****0645
الإثنين 12/04/2021 09:00 ص توفيق منصور مرزوق النخلي *****6495
الإثنين 12/04/2021 09:00 ص علي فيحان فريح الحربي *****1046
الإثنين 12/04/2021 09:00 ص مهند محمد صالح يماني *****3338
الإثنين 12/04/2021 09:00 ص عمر عبدالله سعد العريفي *****2588
الإثنين 12/04/2021 09:00 ص عبدالله علي حسين الغزال *****8133
الإثنين 12/04/2021 09:30 ص فيصل عبدالرحمن عيد السعيد *****0551
الإثنين 12/04/2021 09:30 ص تركي عبدالرحمن صالح العضاض *****6774
الإثنين 12/04/2021 09:30 ص سعد حمد سعد البراك *****3195
الإثنين 12/04/2021 09:30 ص عبدالعزيز عبدالله بن عبدالعزيز السعيد *****5639
الإثنين 12/04/2021 09:30 ص وائل نواف محمد المطيري *****3233
الإثنين 12/04/2021 10:00 ص ابراهيم محمد خليل الحبرتي *****3149
الإثنين 12/04/2021 10:00 ص باسم فهد بن عبدالله الفنيخ *****5404
الإثنين 12/04/2021 10:00 ص عبدالله فهد بن احمد الخميس *****2734
الإثنين 12/04/2021 10:00 ص عبدالله عباس شحاد النخلي *****3657
الإثنين 12/04/2021 10:00 ص نايف ابن عوض ابن صمدان المطيري *****8630
الإثنين 12/04/2021 10:30 ص محمد عبدالعزيز قاسم النخلي *****8320
الإثنين 12/04/2021 10:30 ص مصطفى راضي طاهر الحمد *****2592
الإثنين 12/04/2021 10:30 ص محمد خالد محمد الغنيم *****6921
الإثنين 12/04/2021 10:30 ص صالح علي بن صالح الدليم *****7192
الإثنين 12/04/2021 10:30 ص سليمان محمد بن صالح النجيدي *****2413
الإثنين 12/04/2021 11:00 ص صالح عبدالرحمن صالح المذن *****7779
الإثنين 12/04/2021 11:00 ص رضا محمد علي الخلف *****3718
الإثنين 12/04/2021 11:00 ص خليفه عبدالعزيز خليفه المعيويد *****3385
الإثنين 12/04/2021 11:00 ص عبدالله علي بن عبدالله القرقوش *****8376
الإثنين 12/04/2021 11:00 ص عبدالاله عبدالعزيز عبدالله الهويمل *****5148
الإثنين 12/04/2021 11:00 ص احمد صالح علي بن معن *****1340

 

 