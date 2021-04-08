أردوغان للمعارضة: شئتم أم أبيتم.. سنشق قناة اسطنبول

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء، قراره شق “قناة اسطنبول” المشروع المثير للجدل للملاحة الصناعية على غرار مضيق البوسفور، وافقت المعارضة على ذلك أم لا.

وقال الرئيس التركي في خطاب أمام حزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان بثته قناة “ان تي في”، “شئتم أم أبيتم، سنبدأ في إقامة قناة اسطنبول”.

وأعلن أردوغان، عندا كان رئيس رئيس وزراء في 2011 “الخطة المجنونة” لبناء نوع ثاني من مضيق البوسفور على بعد 30 كلم من غرب المضيق، الذي يربط بحر مرمرة بالبحر الأسود، في أحد طرق الملاحة الأكثر نشاطاً في العالم.

وأثار المشروع منذ ذلك التأثير الجدال لتأثيره على البيئة والشكوك في ربحيته حيث عادة ما تكون الملاحة عبر مضيق البوسفور مجانية، عملاً باتفاقية مونترو في 1936.