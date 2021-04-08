زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب السواحل الغربية لتركيا

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، فجر الخميس، بحر “إيجه” قبالة سواحل ولاية موجلا، غربي تركيا.

وأوضح بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن الزلزال وقع قبالة سواحل قضاء “داتشا” بالولاية المذكورة في تمام الساعة 03:33 بالتوقيت المحلي ( 00:33 بتوقيت جرينتش)، وعلى عمق 6.92 كيلومتر ولم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء الهزة.

تجدر الإشارة إلى أن أعداد الزلازل التي ضربت ولايات تركية مختلفة تزايدت مؤخرا، ما أثار قلق سكان إسطنبول الذين يخشون حدوث زلزال مدمر قد يضرب المدينة في ضوء تحذيرات من مراكز متخصصة.