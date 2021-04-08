استقالة ثالث وزير صحة في الإكوادور خلال 40 يوماً

أعلنت الحكومة الإكوادورية أمس الأربعاء، ستقالة وزير الصحة ماورو فالكوني بعد أقل من 3 أسابيع من توليه المنصب، مقتفياً أثر سلفه.

وقال الرئيس لينين مورينو عبر تويتر أمس الأربعاء: كبار السن لدينا يستحقون أقصى درجات الاحترام. ما حدث اليوم لا مبرر له. طلبت استقالة وزير الصحة وسيحل محله الدكتور كاميلو ساليناس.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى مشاكل كبرى يومي الثلاثاء والأربعاء في توزيع اللقاح بكيتو، بعد إجبار كبار السن على الانتظار أكثر من 8 ساعات في الطابور قبل تطعيمهم.

وتحدثت صحيفة “إل كوميرسيو” عن مشاكل في تنسيق تسليم الجرعات، في مدينة غواياكيل أيضاً.

يشار إلى أن فالكوني، هو ثالث وزير يستقيل من منصبه في نحو 40 يوماً.

وسجلت الإكوادور، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 17 مليون نسمة، حتى الآن أكثر من 328 ألف إصابة، بينها 12 ألف وفاة.