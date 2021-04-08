لا يتجاوز عمرها 38 عاماً: برلمان كوسوفو.. فيوسا عثماني رئيسة جديدة للبلاد

صوّت برلمان كوسوفو لصالح تعيين فيوسا عثماني التي لا يتجاوز عمرها 38 عاما رئيسة جديدة للبلاد.

وحصلت عثماني، خبيرة القانون الإصلاحية، على الأغلبية في البرلمان يوم الأحد، وكانت قد تولت منصب رئيسة البلاد بالإنابة في نوفمبر الماضي عندما استقال سلفها هاشم تقي بعد أن وجهت له تهم بارتكاب جرائم حرب.

ودعت الرئيسة في خطاب إلى حوار بهدف تطبيع العلاقات مع صربيا، لكنها قالت “على بلغراد أن تعتذر أولا وتحاكم المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت في كوسوفو بين عامي 1998 و1999”.

وقادت تلك الحرب آخر الأمر إلى استقلال كوسوفو عام 2008.

حصلت عثماني على تأييد 71 برلمانيا من أصل 82 كانوا حاضرين جلسة انتخاب رئيس الجمهورية .

وعثماني مرشحة حزب فيتيفيندوسيه (تقرير المصير) الحاكم، وتلقت تعليمها في الولايات المتحدة. وانتهت فترة رئاستها الأولى بتولي الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي، رئيس الحزب نفسه، السلطة بعد انتخابات 14 فبراير.

وانتقدت أحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني تعيينها، قائلة إن اختيار الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان من حزب واحد غير مقبول في بلد به ديمقراطية هشة.

وتمثل عثماني ذلك النوع من شبان كوسوفو الأكثر دراية بنمط الحياة في الغرب، والمحبط من المحسوبية وعدم فعالية الأحزاب التقليدية في البلاد، وهي متزوجة ولديها بنتان.