هل يتم تلقي الجرعة الثانية من اللقاح حال حدوث حمل؟ الصحة تجيب

قالت وزارة الصحة، إنه لا مانع للمرأة من أخذ اللقاح قبل الحمل، ولكن حال حصول حمل قبل الجرعة الثانية؛ فإنه يتم تأجيل الجرعة.

وتلقى حساب “937” على تويتر سؤال من إحدى المغردات حول حدوث حمل قبيل الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.

وأكدت الصحة أنه بناء على التوصيات العلمية الحالية؛ فإنه بشكل عام لا مانع للمرأة من أخذ اللقاح قبل الحمل؛ حيث إن الحامل من الفئات الممنوعة من أخذ اللقاح، وفي حال حصول حمل قبل الجرعة الثانية؛ فإنه يتم تأجيل الجرعة؛ حيث إن الحامل من الفئات الممنوعة من أخذ اللقاح. ولا يستدعي الأمر تأجيل الحمل بعد اكتمال الجرعات”.