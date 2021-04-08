عاجل… #التعليم توجه قطاعاتها بتطعيم جميع الطلاب قبل بدء العام الدراسي المقبل

وجه وزير التعليم جميع قطاعات الوزارة من الجامعات وإدارات التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإعداد خطة زمنية لاخذ لقاح فيروس كورونا المستجد لمنسوبي القطاعات التابعة لها والمتعاملين معها.

وبحسب تعميم حصلت “الوئام” على نسخة منه فإن ذلك يتم بالتنسيق مع القطاع الصحي بشكل عاجل على أن تراعي الخطة الزمنية لاستكمال أخذ اللقاح لكل منسوبي القطاعات والمتعاملين (الطلبة وغيرهم) قبل بدء العام الدراسي القادم 1443هـ.

وطالب التعميم نائب الوزير ونائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار ومساعد الوزير ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني متابعة ذلك كل فيما يخصه والرفع للجهات المختصة.