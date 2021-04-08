ارتفاع البيتكوين أعلى 57 ألف دولار

ارتفعت العملات الرقمية خلال تعاملات الخميس، لتتداول البيتكوين أعلى 57 ألف دولار، والريبل تقفز بحوالي 9%.

وارتفعت البيتكوين بنسبة 1.7% إلى 57122 دولارًا، في تمام الساعة 11:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين ديسك”.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيثريوم بنسبة 2.4% عند 2032.05 دولار، كما قفزت الريبل 8.9% إلى 98.3 سنت.

وصرح “توم جيسوب” رئيس الأصول الرقمية لدى “فيدليتي إنفسمنتس” في مقابلة خلال حدث افتراضي لـ “ماركت ووتش” و”بارونز” قائلاً: إن نمو الأصول الرقمية واعتمادها كفئة من الاستثمارات سيستمر بوتيرة سريعة في السنوات المقبلة.