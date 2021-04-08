فاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوياته منذ يونيو 2014

أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر العاشر على التوالي خلال مارس، مع زيادة أسعار الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء – الذي يقيس التغيرات الشهرية في سلة تضم منتجات الألبان واللحوم والسكر والحبوب والزيوت النباتية – 118.5 نقطة خلال مارس، مرتفعًا مقارنة مع القراءة المعدلة بالرفع لشهر فبراير البالغة 116.1 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يونيو 2014.

وزاد مؤشر أسعار الزيوت النباتية 8% على أساس شهري ليصل إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2011، وارتفعت أسعار منتجات الألبان 3.9% لتسجل زيادة للشهر العاشر على التوالي.

وارتفع مؤشر اللحوم بنسبة 2.3%، ولكن على عكس المؤشرات الأخرى لا يزال منخفضًا بشكل طفيف على أساس سنوي.