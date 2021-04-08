المرور يلقي القبض على مواطن يقود بسرعة جنونية في جدة

تمكن المرور السعودي، من ضبط قائد المركبة، لذي يقود بسرعة جنونية، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

جاء ذلك استجابة لأحد المواطنين نشر فيديو قائلا “ياليت والله يتعاقب اول شي يدف السياره من ورا على خط سريع سرعتنا تقريبا 100 وبعدها يتعدا ويسقط عليه انا وعائلتي هذا شي مايرضي الله لين متى الاستهتاهر بارواح الخلق هذا على طريق الحرمين بجدة، كيا سبورتاج ح م م ٥٤٦٦ اتمنا يتحاسب والله”