بالأرقام.. مقارنة سريعة بين قدرات الجيشين الإثيوبي والمصري وفقا لأحدث إحصائية لعام 2021

رصدت قناة العربية ممقارنة سريعة بالأرقام بين قدرات الجيشين الإثيوبي والمصري، متضمنة تعداد سكان البلدين وعدد الجنود العاملين في الخدمة، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية للبلدين، وفقاً لموقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشؤون العسكرية للدول، بأحدث إحصائية لعام 2021.

التصنيف العالمي

بداية من حيث التصنيف العالمي يبدو التفوق واضحا وكبيرا لصالح مصر حيث يحتل جيشها المرتبة الـ13 عالمياً، في قائمة أقوى جيوش العالم، لعام 2021، في تقدم كبير وواضح على الجيش الإثيوبي الذي يحتل المرتبة 60 عالمياً من بين 140 دولة.

القوة البشرية

يبلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية أكثر من 104 ملايين نسمة، بينهم قرابة 42 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، مقابل عدد سكان يبلغ 108 ملايين نسمة في إثيوبيا، بينهم قرابة 51 مليون نسمة قوة بشرية متاحة.

عدد الجنود

يصل عدد أفراد الجيش المصري إلى 930 ألف جندي بينهم 450 ألف جندي فاعل و480 ألف جندي في قوات الاحتياط، بينما يبلغ مجمل عدد أفراد الجيش الإثيوبي 162 ألف جندي.

القوة الجوية

يمتلك الجيش المصري 1053 طائرة حربية متنوعة، بينها 250 مقاتلة، و88 طائرة هجومية، و59 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 341 طائرة تدريب، و11 طائرة لتنفيذ مهام خاصة إضافة 304 مروحية عسكرية منها 91 مروحية هجومية في تفوق واضح وكبير على الجيش الإثيوبي الذي يمتلك 92 طائرة حربية فقط، منها 24 مقاتلة و9 طائرات شحن عسكري و26 طائرة تدريب و33 مروحية عسكرية منها 8 مروحيات هجومية فقط.

سلاح الدبابات

يمتلك الجيش المصري قوة ضاربة في هذا الجانب بأكثر من 3735 دبابة و11000 مدرعة و1165 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 2200 مدفع ميداني، إضافة إلى 1235 راجمة صواريخ في تفوق كبير وهائل في هذا الجانب على نظيره الإثيوبي الذي يمتلك 365 دبابة فقط و130 مدرعة و65 مدفع ذاتي الحركة و480 مدفع ميداني، إضافة إلى 180 راجمة صواريخ.

عدد المطارات

تتفوق مصر أيضاً في هذا الجانب بامتلاكها 83 مطارا صالحاً للخدمة مقابل 57 مطارا صالحاً للخدمة لدى أثيوبيا.

ميزانية الدفاع

الفارق أيضاً كبير جداً في هذا الجانب لصالح مصر إذ تصل ميزانية دفاع جيشها إلى 10 مليارات دولار مقابل 520 مليون دولار فقط ميزانية الدفاع الإثيوبية.

وننوه هنا إلى أن مستوى التطور التكنولوجي والحداثة يلعبان دوراً كبيراً في تحديد قدرات الجيوش، إذ ترجح الكفة في هذا الجانب أيضاً لصالح جيش مصر الذي يمتلك العديد من المقاتلات والدبابات الحديثة وغيرها من المعدات المتطورة.