منظمة التعاون الإسلامي تندد بالمحاولات العدائية الجديدة للحوثيين لاستهداف المدنيين في المملكة

ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات , بالمحاولات العدائية الجديدة التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية عبر إطلاق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه المدنيين في مدينة خميس مشيط وأخرى تم اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية كانت متجهة نحو المدنيين والأعيان المدنية.

وأشاد في بيان صحفي اليوم ، بيقظة وقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من إحباط المحاولتين العدائيتين للحوثيين وحماية المدنيين والأعيان المدنية في المملكة من الطائرات المسيرة المفخخة.

وجدد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي لكافة الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيراً إلى أن أعمال التصعيد العدائي والتحدي السافر من قبل تلك الميليشيا تعتبر (جرائم حرب).

وأكد العثيمين وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا الإرهابية، مؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.