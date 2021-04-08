المركز الوطني للأرصاد: تقلبات جوية على مناطق المملكة بداية من غد الجمعة

قال المركز الوطني للأرصاد، إنه من المتوقع حدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة، بدءا من غد الجمعة.

وأضاف أنه يطرأ ارتفاع في الحرارة يومي الجمعة والسبت على مناطق المملكة وتتجاوز العظمى (40) على أجزاء من مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، فيما تنخفض الحرارة على شمال وغرب المملكة من السبت، وتسجل الحدود الشمالية، الجوف، تبوك (3-7)، يوم الأحد، وتنخفض الحرارة على وسط وشرق المملكة، الإثنين.

وشملت التوقعات، أن تتسبب الرياح السطحية في ارتفاع الأمواج وقد يصل إلى أكثر من 2.5 متر من يوم الجمعة على سواحل منطقة تبوك (ضباء، الوجه، أملج، شرما)، ويمتد إلى سواحل منطقة المدينة المنورة (ينبع) وسواحل منطقة مكة المكرمة (رابغ، جدة، الليث) من السبت إلى الإثنين.