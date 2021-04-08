بنسبة 95%.. جامعة شقراء تحقق المركز السادس في اختبار الرخصة السعودية للمهن الصحية

حصلت جامعة شقراء، ممثلة في كليتي الطب بـ شقراء والدوادمي، على المركز السادس بنسبة اجتياز بلغت 95% في إحصائية أداء خريجي الجامعات والكليات في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهنة الطب البشري، وذلك وفقًا للإعلان الذي صدر عن هيئة التخصصات الصحية، أمس الأربعاء.

واحتوى البيان على نسب النجاح ومتوسط درجات طلاب الجامعات والكليات السعودية في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهن الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة، خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 28 فبراير 2021م.

من جانبه، عبر الدكتور فراس المرشد عميد كلية الطب بشقراء، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققه طلبة الجامعة واجتيازهم هذا الاختبار الهام بمعدلات عالية، مما يؤكد على جودة مخرجات كليتي الطب بالجامعة.

وأوضح أن الجامعة ممثلة بكلياتها الطبية تسعى دائما إلى تكثيف جهودها لتعزيز مهارات الكوادر الطبية وتأهيلهم وفقا لأعلى المعايير الدولية بما يضمن الارتقاء بالقطاع الصحي ومواجهة كافة الطوارئ والمستجدات وتخريج كوادر وطنية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.