عمران خان: ملابس النساء سبب ارتفاع معدل جرائم الاغتصاب

أثار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الجدل في الأوساط المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما صرح به بشأن جرائم الاغتصاب في باكستان، بعد إعلانه أن اللوم في ارتفاع معدل هذا النوع من الجرائم يقع على ملابس النساء، واعتبر ما قال إنه “ابتزال في اللباس” على أنه وراء العنف الجنسي.

وأدلى “خان” بهذه التصريحات في محادثة مباشرة على الهواء مع التلفزيون الرسمي في برنامج “رئيس الوزراء معك على الخط”، عندما أجاب عن أسئلة من الجمهور الأحد الماضي، ونشرتها وكالة “أسوشييتد برس”، وتسببت التصريحات بصدمة كبيرة وتنديدات، وذلك بعدما ردّ خان على سؤال متصل عن إجراءات الحكومة بشأن تصاعد العنف الجنسي خصوصاً ضد الأطفال، منتقداً ما سمّاه “الابتزال” في المجتمعات في جميع أنحاء العالم، زاعماً أن هذا هو السبب في التدهور الأخلاقي الذي يؤدي إلى التحرش الجنسي، وفقاً لتعبيره.