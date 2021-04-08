“أحداث.. من السيرة النبوية”.. برنامج جديد على قناة الزاهرة في رمضان

تستعد قناة الزاهرة لعرض ‏برنامج “أحداث.. من السيرة النبوية”، في شهر رمضان المقبل، والذي يتناول موضوعات ووقائع من السيرة النبوية.

وسيتم عرض البرنامج على حساب قناة الزاهرة في يوتيوب، وسيكون عبارة عن سلسلة وثائقية تتناول أحداث السيرة النبوية بالشرح والتحليل والتوثيق، مع نخبة من المتخصصين في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي.

ويأتي البرنامج من إعداد وإنتاج الدكتور فوزي بن عناد العتيبي، بمشاركة الدكتور بندر الروقي، ويستضيف نخبة من الأساتذة من بينهم الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الهلابي، والأستاذ الدكتور محمد الجميل، والأستاذ الدكتور محمد العواجي، والدكتور عبدالرحمن الحجيلي، والدكتور عبدالمحسن العالي، والتعليق الصوتي للمذيع المعروف سعود مطلق الذيابي.