“الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 10012.13 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضا 2.17 نقطة ليقفل عند مستوى 10012.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 67 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ساكو، وتبوك الزراعية، وبتروكيم، واليمامة للحديد، والمواساة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت السعودية، وسايكو، وأمانة للتأمين، وسلامة، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.06% و 3.58%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وتبوك الزراعية، والحمادي، وعسير هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات دار الأركان، وتبوك الزراعية، والراجحي، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 13.79 نقطة ليقفل عند مستوى 23420.50 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 280 ألف سهم تقاسمتها 763 صفقة.