3 ملايين طالب وطالبة يشاركون في الاختبارات المحاكية لـPIRLS وPISA لتعزيز مهارات القراءة والكتابة

أجرت وزارة التعليم، الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية PIRLS و PISA في الفهم القرائي والكتابي لأكثر من 3 ملايين طالبة وطالبة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من خلال منصة “مدرستي”.

وشارك طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في الاختبارات المحاكية لاختبار PIRLS؛ لتنمية مهارات الفهم القرائي والكتابي، بينما شارك في الاختبارات المحاكية لاختبار PISA لقياس الفهم القرائي والكتابي طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث المتوسط.

وتعتمد خطة وزارة التعليم في الرفع من نواتج التعلّم التي ستنعكس على أداء الطلاب في الاختبارات الدولية على عدد من الخطوات، ومن ذلك التطبيقات والأنشطة التي تستهدف مهارات التفكير العليا، وإعادة توزيع الخطط الدراسية، إلى جانب التطوير المهني للمعلمين عبر تقديم حقائب تدريبية لهم في جميع مجالات الاختبارات الدولية وتحديثها باستمرار، كذلك وضع مؤشرات ومستهدفات على مستوى المدارس والمكاتب والإدارات التعليمية، من خلال نتائج الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية بشكل دوري.

وتُقام الدراسة الدولية (PIRLS) في المملكة خلال الفترة من 19 سبتمبر وحتى 12 أكتوبر 2021؛ لقياس مستوى طلبة الصف الرابع الابتدائي في القراءة، وتشرف عليها منظمة التحصيل التربوي IEA، كما تُقام في آخر الربع الأول من عام 2022 الدراسة الدولية لتقييم الطلبة (PISA) الذين أتموا 15 عاماً، وتشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، وذلك للاستفادة من نتائج هذه الدراسات في الرفع من نواتج التعلّم.

يُذكر أن وزارة التعليم تشارك في الدراسة الدولية PIRLS للدورة الثالثة على التوالي بعد عامي 2011 و2016، وفي PISA للمرة الثانية بعد مشاركة عام 2018.