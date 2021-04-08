عاجل.. خالد بن سلمان يلتقي رئيس الوزراء اليمني.. ويؤكد: “المملكة مستمرة في دعم الحكومة والشعب اليمني في كل الجوانب”

التقى نائب وزير الدفاع، خالد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية، د. معين عبدالملك.

وبحث نائب وزير الدفاع السعودي مع رئيس الوزراء اليمني التعاون المشترك لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن والانعكاس الإيجابي لمبادرات المملكة التنموية على معيشة الشعب اليمني.

وكتب خالد بن سلمان على “تويتر”: “بحثنا تعاوننا المشترك لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، ومبادرات المملكة التنموية وانعكاسها الايجابي على معيشة الشعب اليمني العزيز”.

وأضاف: “المملكة مستمرة في دعم الحكومة والشعب اليمني في كل الجوانب، وتدعم كل الجهود لإنهاء الازمة اليمنية وايقاف إطلاق النار لمعالجة الوضع الانساني والتوصل لحل سياسي شامل بين الاطراف اليمنية لتحقيق السلام والتنمية والازدهار لليمن وشعبه الشقيق”.