النيابة_العامة توضح عقوبة العابثين بـ “الآثار” و”التراث العمراني”

أوضحت النيابة العامة،اليوم، عقوبة العابثين بـ “الآثار” و”التراث العمراني”

و قالت النيابة العامة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “يُحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها، أو افتعال الحريق فيها، أو تغيير معالمها، أو طمسها. تحت طائلة المُساءلة الجزائية.