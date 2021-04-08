جامعة شقراء تواصل تفعيل مبادرة “مهارة” بورشة عمل تخصصية حول التعامل وورد “Microsoft Word” للأغراض البحثية

واصلت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة البحث العلمي، تفعيل مبادرتها التدريبية والتي تحمل شعار “مبادرة مهارة”، حيث نظمت العمادة يوم أمس الأربعاء 25/8/1442هـ، ورشة العمل المتخصصة الثانية، حول الجوانب الفنية لكتابة الأطروحات البحثية بشكلٍ احترافي باستخدام برنامج مايكروسوفت وورد “Microsoft Word”، قدمها الدكتور نيار أحمد المحاضر في برمجيات الحاسب بكلية الحاسب وتقنية المعلومات بالجامعة.

وقد استهدفت الورشة الباحثين المختصين من أعضاء هيئة التدريس وطلّاب الدراسات العليا، حيث تضمنت التعريف بآلية إدارة وكتابة الأطروحة باستخدام برنامج word، وأهم التطبيقات والإضافات المستخدمة في كتابة وإعداد الأطروحات البحثية، كما تم استعراض نماذج تطبيقية لبعض الملفات خلال الورشة كجانب تطبيقي لتعزيز أهدافها وتوضيح المعلومات التي تناولتها الورشة.

واختتمت الورشة، التي شهدت حضور عدد من الطلاب في مرحلتي البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بفتح باب النقاش أمام الحضور، حيث تم توجيه عدد من الاستفسارات الفنّية من قبل الحضور حول موضوع الورشة وتم الرد عليها وتقديم الإجابات على كافة الأسئلة المطروحة.

يشار إلى أن مبادرة مهارة تعد ثاني المبادرات التدريبية التي أطلقتها عمادة البحث العلمي والتي تستهدف تعزيز مهارات استخدام البرامج التقنية في البحث العلمي لدى الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، وذلك ضمن سعي الجامعة إلى تعزيز مكانتها العلمية عبر تسهيل العقبات لدى الباحثين عبر ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، بالإضافة إلى دعم البحوث ونشرها.”