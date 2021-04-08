كورونا يغلق إيران مجددا

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران الإغلاق العام في 250 مدينة بما فيها العاصمة طهران ابتداء من السبت ولمدة 10 أيام، على خلفية ازدياد تفشي فيروس كورونا.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت الماضي، إن “الموجة الرابعة من جائحة كورونا قد بدأت في محافظتين، ومن المحتمل أن تتسع إلى محافظات أخرى في البلاد، في حال عدم الالتزام بالتوصيات الصحية”.

وأكد “كورونا والعقوبات الاقتصادية سببا الكثير من المصاعب لإيران.

وأشار روحاني إلى قرب حلول شهر رمضان وفرائضه، وقال: “لا مانع من إجراء المراسم الدينية في المناطق الزرقاء والصفراء، إلا أنها ممنوعة في المناطق البرتقالية والحمراء، ولكن فيما يتعلق بليلة القدر فهنالك متسع من الوقت، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها”.