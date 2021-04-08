مصرع شخص و إصابة آخر في حادث انقلاب مروع بالقرى

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب واصطدام شاحنة على طريق بيدة القرى بالباحة .

وقال المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام 16:19 مساء اليوم الخميس يفيد بوقوع حادث معدة ثقيلة على طريق المودي الى بيدة بمحافظة القرى

واردف الزهراني تم توجيه فرق اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وبمشاركة فرق من الدفاع المدني وعند وصول الفرقه ومسح الموقع أتضح وجود حاله وفاه بالموقع بعد الكشف عليهم واصابه متوسطه تم التعامل معها اسعافياً ونقلها لمستشفى القرى