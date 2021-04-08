رئيس الجهاز العسكري المكلف يرعى حفل تخريج الدفعة (37) من طلبة كلية الملك خالد العسكرية

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ؛ رعى رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى اليوم الخميس حفل تخريج الدفعة السابعة والثلاثين من طلبة كلية الملك خالد العسكرية لعام 1442هـ، وذلك في مقر الكلية بالرياض.

كان في استقباله قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء محمد بن مرزوق الحبابي، حيث بدأ الحفل الخطابي لحفل التخريج بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم وألقى قائد الكلية كلمة عبر فيها عن سعادته وسعادة منسوبيها كافة لتخريج دفعة جديدة من الضباط لينضموا إلى من سبقهم في حمل أمانة الدفاع عن الدين ثم المليك والوطن، مثمنًا الدعم الكبير واللامحدود الذي تحظى به الكلية من لدن سمو وزير الحرس الوطني واهتمامه ومتابعته الدائمة لهذا الصرح العسكري الوطني.

عقب ذلك ألقى الخريجون قسم الولاء والطاعة، ثم أعلنت النتائج العامة للكلية ، واستلم المتفوقين الشهادات ، بعد ذلك عزف السلام الملكي.