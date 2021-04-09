أرقام وإحصائيات ترجح كفة ميسي في “الكلاسيكو” #ريال مدريد_برشلونة

يصل مهاجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى لقاء “الكلاسيكو” أمام ريال مدريد في كامل لياقته وكهداف للمسابقة وصاحب أكبر عدد من التسديدات والمراوغات في الموسم الحالي بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ميسي 23 هدفاً في 26 مباراة ليحتل صدارة هدافي الموسم بفارق أربعة أهداف عن الأوروغواياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) وجيرارد مورينو (فياريال)، رغم أن الأرجنتيني لم يسجل أو يصنع أي هدف في آخر ستة لقاءات كلاسيكو خاضها. ويعود آخر هدف له في شباك “الملكي” إلى عام 2018.

ويعد ميسي، الهداف التاريخي لليغا وللكلاسيكو، أكثر اللاعبين مراوغة في البطولة برصيد 115 يليه عن قرب لاعب هويسكا، الجناح الإيسر خابي جالان.

ومن 112 تسديدة صوبها على مرمى المنافسين، كانت 74 بين القائمين والعارضة، وهو ضعف تسديدات الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، تقريباً (45).

ويعد متوسط التسديدات بين الثلاث خشبات والتسديد تجاه المرمى بشكل عام، لصالح الأرجنتيني (66%) في مقابل 58% للمهاجم الفرنسي.

ويحتل لاعب سيلتا فيغو إيجاو اسباس صدارة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف بعشر تمريرات حاسمة، وهو رقم قد تتم معادلته في مباراة الكلاسيكو من قبل توني كروس (ريال مدريد) أو ليونيل ميسي أو ماركو (يورنتي) ولكل منهم ثماني تمريرات حاسمة.

ويحتل لاعب برشلونة، الهولندي فرينكي دي يونغ، صدارة التمريرات بإجمالي ألفين و227، يليه لاعب وسط فياريال داني باريخو بأكثر من ألفي تمريره.

ويحتل لاعب ألافيس روبين دوارتي صدارة قائمة استخلاص الكرة (60) يليه لاعب “الملكي” كاسميرو وأنتاتيز اربيا (إيبار) بـ58 لكل منهما.

ويعد برشلونة الأكثر تهديفا هذا الموسم في المسابقة (68 هدفاً) بفارق 17 هدفاً عن أتلتيكو مدريد وريال مدريد، واستقبلت شباكه 24 هدفا، مقابل 23 هدفا للملكي.