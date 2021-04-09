165 قتيلاً في

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية الناجمة عن الإعصار “سيروجا” في إندونيسيا وتيمور الشرقية إلى 165 قتيلا.

وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في اندونيسيا في بيان اليوم أن هناك 45 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن الفيضانات تسببت في تشريد 20 ألفًا و929 شخصًا.

ونشرت قوات الشرطة والجيش 7 آلاف و572 من أفرادها في المناطق المتضررة للمساعدة في جهود البحث والانقاذ، إلا أن الفيضانات والانزلاقات الأرضية تسببت في تدمير 115 منشأة حكومية وعدد من الجسور، كما غمرت مياه الأمطار حقول الأرز.

وكان الإعصار الاستوائي “سيروجا” قد ضرب إندونيسيا وتيمور الشرقية المجاورة الاثنين الماضي، وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية.