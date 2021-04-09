الثانية خلال 3 أيام… تحطم مقاتلة تركية قبالة سواحل إزمير

تحطمت طائرة تدريب عسكرية تابعة للقوات الجوية التركية، الجمعة، إثر سقوطها في البحر قبالة سواحل إزمير.

ووفق وسائل إعلام محلية فإن المقاتلة تحطمت خلال طلعة تدريبية، مشيرة إلى نجاة طاقمها.

ويعد ذلك الحادث الثاني من نوعه خلال 3 أيام حيث تحطمت، الأربعاء الماضي، طائرة تدريب عسكرية تابعة للقوات الجوية التركية في مدينة قونية، وسط البلاد، ما أسفر عن مصرع قائدها.

ووفق وسائل إعلام تركية، فإن طائرة من طراز NF-5، تحطمت في منطقة كاراتاي بوسط قونية.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن الطائرة كانت تقوم برحلة تدريب في قونية حين تعرضت للحادث.