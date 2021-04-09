النفط يهبط مع تقييم المستثمرين زيادة الإمدادات وآفاق الطلب

هبطت أسعار النفط الجمعة 9 أبريل إذ يقيم المستثمرون ارتفاع إمدادات منتجين رئيسيين وأثر جائحة فيروس كورونا على طلب الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.2% إلى 63.08 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 59.59 دولار للبرميل منخفضا بمقدار سنت.

وكلا العقدين على مسار تسجيل انخفاض يتراوح بين 2 و3% في الأسبوع الجاري بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك+، على زيادة الإمدادات تدريجيا بواقع مليوني برميل يوميا بين مايو ويوليو.

و لكن محللين يتوقعون استمرار انخفاض مخزونات النفط العالمية، إذ سيتسارع الطلب على الوقود في النصف الثاني من العام الجاري مع اكتساب انتعاش الاقتصاد العالمي قوة دفع.

وهذا الأسبوع، عقدت قوى عالمية وإيران محادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015، مما قد يمهد الطريق لرفع الولايات المتحدة عقوبات عن صادرات النفط الإيرانية في النصف الثاني من العام الجاري.