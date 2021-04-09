الدوري السعودي: #الاتحاد يتحدى #الهلال في مواجهة من العيار الثقيل #الاتحاد_الهلال

يستضيف فريق الاتحاد، اليوم الجمعة، نظيره الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز، في قمة الجولة 25 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان .

دائماً ما يشهد كلاسيكو الكرة السعودية التحولات وتغيير مسار بطولات، ويرغب “الزعيم” في الفوز والعودة للرياض والابتعاد بالصدارة بعيداً، بينما يطمح “العميد” في تعطيل الهلال، والاقتراب من المنافسة على الصدارة، رغم الغيبات والنقص الذي اطل على الفريق.

والتقى الهلال والاتحاد في دوري المحترفين في أبريل في مناسبتين سابقة، حيث فاز “العميد” 2009، 2-1، سجل للأتحاد (نايف هزازي، هشام أبوشروان)، وهدف الهلال الوحيد كان عن طريق “مريل رادوي”، واللقاء الثاني الذي جمع بين الفريقين كان في 2015، وقد انتصر “الزعيم” 3-0، وأحرزت الأهداف عن طريق تياغو نيفيز، وناصر الشمراني، وسيجمع اللقاء الثالث بينهما اليوم.

ويعاني نادي الاتحاد من النقص الدفاعي، حيث يحتاج إلى العثور على ثنائي متجانس وقوي في مركزي قلب الدفاع، لإيقاف انتصارات غريمه الهلال.

ويملك “العميد” فرصة المنافسة على اللقب قبل 6 جولات من النهاية، فيما يقترب الهلال من الحفاظ على لقبه بتصدره المسابقة.

وانتزع الهلال صدارة الدوري برصيد 48 نقطة من 24 مباراة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، الذي اكتفى بحصد نقطة واحدة في آخر 3 جولات، ويأتي الاتحاد ثالثاً، وله 42 نقطة.

وسيفتقد الاتحاد قلبي الدفاع أحمد حجازي، المتألق منذ انضمامه هذا الموسم من وست بروميتش ألبيون، وزياد الصحفي، وتعرض المدافع المصري للطرد في الجولة الماضية، خلال التعادل 1-1 مع الرائد، ونال الصحفي إنذاراً تسبب في إيقافه.

وما يزيد من صعوبة مهمة الاتحاد، أن الهلال يملك قوة هجومية هائلة بقيادة الفرنسي بافتيمبي غوميز، هداف الدوري برصيد 18 هدفاً، كما أن الفريق سجل 12 هدفاً في آخر 4 انتصارات متتالية.

وتعتبر المواجهة من العيار الثقيل، حيث لم يفز الاتحاد على الهلال في آخر 8 مواجهات بينهما في دوري المحترفين السعودي، إذ تعادل 3 مباريات، وخسر 5 مباريات، وتعتبر الخسارة الوحيدة التي تعرّض لها الهلال في آخر 17 مباراة ضد أندية جدة في دوري المحترفين السعودي.