جيش ميانمار يهاجم المحتجين بالمتفجرات

أطلقت قوات الأمن في ميانمار اليوم الجمعة، عبوات ناسفة على المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري في مدينة باجو، 50 كلم تقريبا شمال رانغون، بينما تتواصل الإدانات الدولية ضد القمع في هذا البلد.

ونقلت بوابة أخبار “ميانمار ناو” عن شاهد عيان أن قوات الأمن “تطلق النار بأسلحة ثقيلة” منذ الفجر ضد مجموعة من المتظاهرين، بعدما لقي شخصان على الأقل مصرعهما في المدينة الليلة الماضية نتيجة قمع السلطات.

وأرفقت البوابة الإخبارية المعلومات بسلسلة صور تظهر فيها قذيفة جزء من هاون.

وحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار، فإن قمع قوات الأمن خلف 614 قتيلاً منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة اجتماعا غير رسمي لبحث الأزمة في ميانمار.