بسبب كورونا.. إندونيسيا تدرس شطب ديون المواطنين غير القادرين على السداد

ذكر كارتيكا ويرواتموديو، نائب وزير المشروعات المملوكة للدولة في إندونيسيا أن الحكومة تدرس شطب بعض من القروض المعدومة في بنوك محلية، بسبب جائحة فيروس كورونا، حسب وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف في نقاش في بالي اليوم الجمعة أن الحكومة تقوم بعملية تقييم لأوضاع المدينين لمعرفة من لديهم لديهم القدرة على سداد القروض ومن ليس لديهم القدرة على سدادها.

وتابع أنه بالنسبة لهؤلاء القادرين على السداد، ستعطي البنوك قروضا جديدة لمساعدتهم على العمل، وبالنسبة لهؤلاء الذين لا يمكنهم السداد، سيتعين علينا شطب القروض. سنقوم بعمل ذلك”.

وأعادت بنوك هيكلة قروض بقيمة 1200 تريليون روبية،هناك صعوبات في تحصيلها بسبب الجائحة حتى الآن.