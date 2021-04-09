إيران تواصل الاستفزاز.. برلماني: إنتاج اليورانيوم المخصب يجري بدقة

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، أبو الفضل عموئي، أن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يجري بدقة في منشآت فوردو النووية.

ونقلت وكالة “مهر” للأنباء عن عموئي القول: “بهدف مراقبة تنفيذ قانون (المبادرة الاستراتيجية برفع الحظر)، قام 12 نائبا، معظمهم من لجنتي الأمن القومي والطاقة يومي الأربعاء والخميس، بزيارة تفقدية لأربعة مواقع نووية في أصفهان ونطنز وخنداب وفوردو”.

وأضاف: “اطلع الوفد البرلماني في موقع اصفهان على وحدات إنتاج القضبان وألواح الوقود”.

وتابع: “كما شاهد أعضاء الوفد البرلماني في موقع أصفهان عملية استكمال مصنع اليورانيوم المعدني، حيث تنص المادة 4 من قانون المبادرة الاستراتيجية على إكمال هذا المصنع في غضون خمسة أشهر”.

وأوضح عموئي أنه خلال زيارة مجمع الشهيد أحمدي روشن في نطنز، لوحظ أنه تطبيقا للمادة 3 من قانون المبادرة الاستراتيجي لإلغاء الحظر، تم مؤخرا تركيب ألف جهاز طرد مركزي “آي آر 2 إم” في هذا الموقع، كما تم تركيب سلسلة من 164 جهاز طرد مركزيا من الجيل السادس في موقع نطنز خلال فترة قانونية مدتها ثلاثة أشهر.

كان نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال أمس الخميس إن المباحثات في فيينا بشأن الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية “لا تزال بعيدة عن الانتهاء، لكنها تحرز تقدما جيدا”.