شكوك حول وفاة الأمير فيليب بكورونا رغم نفي قصر بكنجهام.. وتوقعات باقتصار الجنازة على الأسرة الملكية

ذكرت وسائل إعلام، اليوم، إنه من المتوقع اقتصار جنازة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث على الأسرة الملكية بسبب حالة الإغلاق العام.

وحسب ما أعلنته “العربية”، فإن هناك شكوك حول وفاة الأمير فيليب بفيروس كورونا رغم نفي قصر بكنجهام.

يشار إلى أن قصر بكنجهام أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث توفي صباح اليوم في قلعة وندسور عن عمر يناهز 99 عاما.

وذكر القصر في بيان “ببالغ الحزن، تعلن جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق إدنبرة”.

وأضاف البيان “فارق صاحب السمو الملكي الحياة في سلام صباح اليوم في قصر وندسور. ستصدر المزيد من الإعلانات في حينها. تنعى العائلة المالكة والشعوب في أنحاء العالم فقده”.