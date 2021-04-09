المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

ترأست المملكة ممثلة بمدير عام الشؤون الدولية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس منصور بن صالح القرشي، الاجتماع الإقليمي التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2021 (WTDC-21)، بحضور مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، السيدة/ دورين بوغدان مارتن، وأكثر من (300) ممثل من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات، والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية من مختلف دول العالم.

ويهدف الاجتماع التحضيري إلى تعزيز المناقشات بين أقاليم الاتحاد الستة (الدول العربية، الأمريكيتين، إفريقيا، آسيا، والمحيط الهندي، دول الكومنولث، وأوروبا)، وتحديد المواقف المشتركة، والاتفاق على القضايا الرئيسية قبل انعقاد المؤتمر.

وقد استُعرض خلال الاجتماع مخرجات فرق العمل التابعة للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG) المعنية بالتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وبالخطط الاستراتيجية والتشغيلية، وبقرارات المؤتمر وإعلاناته وأوليات.

يذكر أن الاجتماعات الإقليمية تعمل على تحديد الأولويات وصياغة المبادرات، بالإضافة إلى تعزيز المناقشات بين الدول الأعضاء، وتحديد المواقف المشتركة والاتفاق على القضايا الرئيسية قبل المشاركة في المؤتمر المقرر عقده نهاية العام 2021.