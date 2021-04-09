الصحة توجه بتقديم لقاح كورونا دون موعد مسبق لهذه الفئات #عاجل

وجهت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، باستقبال من تزيد أعمارهم على 60 عاما، وتقديم لقاح كورونا لهم مباشرة، دون شرط الحصول على موعد مسبق في مراكز اللقاحات الرئيسية بالمملكة .
وقال تعميم للوزارة إن اللجنة التنفيذية لمشروع لقاحات كورونا “كوفيد “19-قررت الموافقة على استقبال شريحة كبار السن في مراكز اللقاحات بدون موعد، وذلك لزيادة نسبة التغطية لهذه الفئة التي هي أكثر عرضة لمضاعفات كورونا “كوفيد-19”
وشددت الوزارة على التزام مراكز اللقاح الخمس الرئيسية التابعة لوزارة الصحة باستقبال من تجاوزت أعمارهم 60عاما بدون موعد وتمكينهم من أخذ اللقاح بكل سلاسة.
كما أكدت على أن تلتزم جميع مراكز اللقاح الأخرى التابعة لوزارة الصحة باستقبال من تجاوزت أعمارهم 80عاما بدون موعد وتمكينهم من أخذ اللقاح بكل سلاسة.
ونوهت الوزارة بضرورة توفير جميع مراكز اللقاح التابعة لوزارة الصحة خيار كرسي متحرك مع مرافق كخدمة مميزة مع وصول عملاء هذه الفئة.