الصحة توجه بتقديم لقاح كورونا دون موعد مسبق لهذه الفئات #عاجل

وجهت وزارة الصحة‬⁩، اليوم الجمعة، باستقبال من تزيد أعمارهم على 60 عاما، وتقديم ⁧‫لقاح كورونا‬⁩ لهم مباشرة، دون شرط الحصول على موعد مسبق في مراكز اللقاحات الرئيسية بالمملكة .

وقال تعميم للوزارة إن اللجنة التنفيذية لمشروع لقاحات كورونا “كوفيد‪ “19-‬قررت الموافقة على استقبال شريحة كبار السن في مراكز‬ ‫اللقاحات بدون موعد، وذلك لزيادة نسبة التغطية لهذه الفئة التي هي أكثر عرضة لمضاعفات كورونا “كوفيد-19”

وشددت الوزارة على التزام مراكز اللقاح الخمس الرئيسية التابعة لوزارة الصحة باستقبال من تجاوزت أعمارهم ‪ 60‬عاما بدون موعد وتمكينهم من أخذ اللقاح بكل سلاسة‪.‬‬

كما أكدت على أن ‫تلتزم جميع مراكز اللقاح الأخرى التابعة لوزارة الصحة باستقبال من تجاوزت أعمارهم ‪ 80‬عاما بدون موعد وتمكينهم من أخذ اللقاح بكل سلاسة‪.‬‬

ونوهت الوزارة بضرورة توفير جميع مراكز اللقاح التابعة لوزارة الصحة خيار كرسي متحرك مع مرافق كخدمة مميزة مع وصول عملاء هذه الفئة‪.‬‬