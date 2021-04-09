بعد انضمام زوجة نجل ترامب.. مايك بومبيو يلحق بشبكة فوكس نيوز

انضم مايك بومبيو وزير الخارجية الأمركية السابق إلى شبكة «فوكس نيوز»، وهي الشبكة المفضلة لدى المحافظين، وذلك بصفة “متعاون”.

وأضاف بومبيو في بيان له : ” سأقدم للمشاهدين نظرة صريحة ومباشرة حول الجيوسياسة والعلاقات الدولية”.

من جانبها قالت سوزان سكوت رئيسة فوكس نيوز إن بومبيو هو أحد الأصوات الأكثر شهرة واحتراماً في الولايات المتحدة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي.

وأضافت أنني أتطلع إلى مساهماته عبر مجموعة منصاتنا ليشارك الملايين من مشاهدينا وجهة نظره المميزة، بحسب قولها.

وكانت شبكة فوكس نيوز قد عينت شخصيات أخرى من المحيطين بترامب بمن فيهم زوجة ابنه ومستشارة حملته الانتخابية لارا ترامب، والمستشارة الصحفية السابقة للبيت الأبيض كايلي ماكناني.

يذكر أن بومبيو عين وزيرا للخارجية خلفا لريكس تيلرسون في أبريل 2018 وبقي في المنصب حتى نهاية عهد ترامب في يناير 2021.