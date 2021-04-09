الأرصاد يحذر من طقس السبت: رياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، غدا السبت، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية، مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على تلك المناطق.

وبحسب تقرير نشره المركز، فإن الانخفاض في درجات الحرارة سيستمر مصحوبا برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، ويمتد إلى منطقة حائل وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأوضح أن السماء ستكون غائمة جزئياً وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان ونجران، وكذلك على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة.