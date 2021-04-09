الخارجية الأوكرانية: إيران تتلاعب بالمعلومات في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن إيران تتلاعب بالمعلومات في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأضافت في بيان رسمي: “لا نصدق أي رواية شفهية لتحطم الطائرة لا تستند إلى أدلة قوية”.

وأسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في الثامن من يناير بعد إقلاعها مباشرة من مطار طهران.

واعترفت الحكومة الإيرانية في وقت لاحق بأن إسقاط الطائرة كان “خطأ كارثيا” ارتكبته قواتها التي كانت في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة مع الولايات المتحدة.

وكانت إيران في ذلك الوقت على أهبة الاستعداد لهجمات محتملة تتعرض لها بعد أن أطلقت صواريخ على قاعدة في العراق تضم قوات أميركية ردا على مقتل قاسم سليماني القائد العسكري البارز قبلها أيام في ضربة صاروخية أميركية على مطار بغداد.