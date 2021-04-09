“نُخلي مسؤوليتنا”.. البريد السعودي يحذر من “إيميل مزيف” ينتحل شعار المؤسسة

تفاعل البريد السعودي – المشغل الوطني الأول للخدمات البريدية واللوجستية بالمملكة-، مساء اليوم، مع مواطنة تشتكي من بريد إلكتروني مزيف يزعم تبعيته للمؤسسة وينتحل شعارها.

وعلى “تويتر” رد حساب خدمة العملاء التابع للبريد مغردا: “البريد الإلكتروني المشار إليه مزيف ولا يمثل مؤسسة البريد السعودي وينتحل شعارها ونحذر عملاءنا الكرام من التعامل معه بأي طريقة كانت والمؤسسة تخلي المسؤولية بذلك”.

وتجدد مؤسسة البريد تحذيرها لعملاءها من الاحتيال المالي عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية والتي يتم إرسالها بشكل مستمر بهدف الاحتيال المالي خاصة بعد انتشارها اللافت في الآونة الاخيرة.

ونشر البريد السعودي عبر موقعه الإلكتروني وحساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تحذيراً من التعامل مع الرسائل النصية المشبوهة والبريد الإلكتروني والمواقع التي تدعي تقديم مسابقات جوائز أو تطلب بيانات شخصية أو مالية منتحلة شعار مؤسسة البريد السعودي بهدف الحصول على مبالغ مالية كشرط وهمي لاستلام الشحنات.